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الجامعات تبدأ عملها بالوقوف "دقيقة حداد" على أرواح ضحايا الواحات

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مصراوي Masrawy

الجامعات تبدأ عملها بالوقوف "دقيقة حداد" على أرواح ضحايا الواحات

10:50 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- محمد قاسم:

وقف طلاب الجامعات في مستهل محاضراتهم، صباح اليوم الأحد، دقيقة حداد مع قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة فى حادث الواحات الإرهابي.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس السبت، رؤساء الجامعات بضرورة بدء كافة محاضرات يوم الأحد بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الوطن من أبطال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم الذكية في مواجهة الإرهاب الآثم أول أمس الجمعة بمنطقة الواحات.

كانت وزارة الداخلية أعلنت أمس استشهاد 16 من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وعناصر إرهابية عند الكيلو 135 على طريق الواحات بالجيزة أمس الأول.

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