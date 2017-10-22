رئيس المخابرات السعودية السابق: نرفض أي محاولة لتجزئة العراق

القاهرة- (مصراوي):

أكد رئيس المخابرات السعودية السابق تركي الفيصل اليوم، الأحد، رفض بلاده لأي محاولة تجزئة للعراق أو أي بلد عربي آخر، واصفا العراق بـ"البلد الشقيق".

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة اليوم الاحد عن الفيصل الذي يزور واشنطن قوله، إن "العراق بلد شقيق وصديق، وأن وجود أي مجال لتجزئة أي بلد عربي هو أمر ترفضه المملكة العربية السعودية".

وأضاف الفيصل، أن "الأنانية التي تحلى بها بعض القادة العرب أدت إلى الفوضى التي نعيشها اليوم، كما لعب ما يسمى بـ"الربيع العربي" وتغيير الأنظمة دوراً في ايصال المنطقة لهذا المستوى من الدمار وخاصة في سورية والعراق واليمن وليبيا حيث سقطت الدولة".

واشار الامير تركي الفيصل إلى أن "مسؤولية السعودية هي مساعدة هذه الدول لتجد عقد اجتماعي جديد يلبي طموحات شعوبها".

وخلال الأسابيع القلية الماضية، شهدت العلاقات السعودية العراقية، تقدما ملحوظا، رغم القطيعة بين البلدين منذ عام 1990.

وشهدت هذه الأسابيع، زيارات متعددة لمسؤولين كبار في البلدين، وتنسيق للمواقف، وعودة طيران، وإعلان دعم، ومشروعات مشتركة.