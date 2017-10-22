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وزير خارجية بريطانيا يدين حادث الواحات: نقف إلى جانب مصر

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية بريطانيا يدين حادث الواحات: نقف إلى جانب

10:20 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

وزير خارجية بريطانيا يدين حادث الواحات: نقف إلى جانب مصر

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

القاهرة- (مصراوي):

أدن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، حادث الواحات البحرية الذي استشهد فيها 16 شرطيا قبل يومين، مضيفا أن المملكة المتوحدة تقف إلى جانب مصر.

وكتب جونسون على تويتر في السبت، "أدين عمليات القتل الإرهابية البشعة في الواحات وأرسل تعازينا إلى كل المصريين المتضررين. تقف المملكة المتحدة إلى جانب مصر."

وقالت وزارة الداخلية العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 15 من العناصر الإرهابية عند منطقة الكيلو 135 بطريق أكتوبر الواحات.

وأطلق المسلحون النار على قوات الشرطة أثناء مداهمة مخبأهم بالقرب من الواحات البحرية، حسبما أوضح بيان وزارة الداخلية.

وتتواصل المداهمات وعمليات التمشيط للمناطق الصحراوية بالقرب من مسرح الهجوم بالتعاون بين قوات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي وقوات العمليات الخاصة التابعة للشرطة في العملية قرب الكيلو 135 بطريق الواحات بالجيزة.

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