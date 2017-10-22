صور مخلة بالآداب ولعبة فيديو.. 7 فضائح إعلامية لـ«أحمد موسى»

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رغم تصريحاته الجريئة ومواقفه الصادمة؛ فإن الإعلامي أحمد موسى يتمتع بشعبية جماهيرية واسعة ويحظى بقبول لدى البعض؛ إلا أنه بين الحين والآخر يثير جدلًا واسعًا يفقده الكثير من متابعيه، لا سيما بنشره أخبارًا كاذبة أو تمس الأمن الوطني أو تزعزع الاستقرار. ونستعرض فيما يلي عددًا من السقطات الإعلامية لـ"أحمد موسى"..

1-

حالة واسعة من الجدل أثارها الإعلامي "أحمد موسى"، أمس السبت، من خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، وذلك عقب إذاعته تسريبات صوتية لحادث الواحات الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وجاءت التسريبات المنسوبة لأحد الناجين من الحادث الذي أدى لاستشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، صادمة للكثيرين، ونفتها وزارة الداخلية في بيان لها، موضحة أن تلك التسريبات غير معلوم مصدرها وتحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت للحقيقة بصلة، وتهدف لإثارة البلبلة والإحباط، وهو ما يهدد برنامج "موسى" بالوقف.

2- الدولار

في فبراير من العام الماضي، شغلت أزمة الدولار والارتفاع المفاجئ في سعره الكثيرين، وفي إحدى حلقات برنامجه "على مسئوليتي"، طالب الإعلامي أحمد موسى الحكومة مازحًا بطبع 100 مليار جنيه وشراء دولارات من أمريكا، ورغم أنها كانت سخرية واضحة من موسى؛ فإن عددا من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تبادلوا تلك المزحة على أنها حقيقة.

3- جنازة الشهيد محمد أمين

في نهاية عام 2015، عرض موسى في برنامجه مقطعا على أنه من جنازة الشهيد محمد أيمن، وزعم أن الجنازة كانت في قرية الإبراهيمية بمحافظة دمياط، ولكن اتضح أنها ليست جنازته، ولكنها جنازة لشهيد آخر اسمه "محمد محمود عبد الحفيظ" من قرية أم الرزق مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ومقطع الفيديو منشور على موقع "يوتيوب" بتاريخ 8 يناير عام 2015.



4- السيد الرصد

في سبتمبر العام الماضي، قال موسى في برنامجه إن السلطات الأمريكية توصلت إلى صور 3 من الإرهابيين المتورطين في الاعتداء على بعض الإعلاميين الذين رافقوا الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته إلى نيويورك، وعرض موسى مجموعة من الصور وصفها بأنها تخص ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.



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5- خالد يوسف

سقطة إعلامية ارتكبها أحمد موسى في نهاية عام 2015، عندما عرض في برنامجه صورا فاضحة للمخرج السينمائي والنائب البرلماني خالد يوسف، وطالبه بتوضيح حقيقة هذه الصور وتفسيرها للجمهور، وتصرف موسى بتلك الطريقة بعد الاتهام الذي وجهه عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية للمخرج خالد يوسف بالتحرش بزوجته وهو ما أثار ضجة إعلامية كبرى.



6- محمد الغيطي

في ديسمبر عام 2015، نشر أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مكالمة مسجلة بين الإعلامي محمد الغيطي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، وأوضحت المكالمة محاولة الغيطي لإقناع العريان بحضور عرض مسرحي عن ثورة 25 يناير، حيث قال الغيطي في المكالمة المسربة: "أنا بحبك أوي من زمان، أنا طلعت مع برنامج القرموطي على «أون تي في» وقلت إن أمن الدولة ماسكين الدكتور عصام وعارفين كل تفاصيل حياته، راح يشرب في الحته الفلانية، راح ياكل في الحتة الفلانية، والورق ده معايا عايز أديهولك".

ووجه موسى كلامه للغيطي قائلا: "يا أخي غطي نفسك الأول"، وأضاف: "من يهاجمونني يرغبون في إنهاء عملي من قناة صدى البلد من أجل أن يأخذوا مكاني بها، وما أقدمه اليوم هو نموذج واحد فقط، دوروا على نفسكوا الأول قبل ما تتكلموا عن غيركم، وإنت يا غيطي إخرس خالص، إنت مين عشان تقول اقفلوا البرنامج بتاعه".

وجاء تصرف موسى ذلك بعد أن هاجم الغيطي أحمد موسى لعرضه صورا خارجة خاصة بنائب البرلمان المخرج خالد يوسف.



7- لعبة فيديو

خطأ إعلامي فادح وقع فيه الإعلامي أحمد موسى، وتداوله عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وذلك في أكتوبر عام 2015 بعد أن نشر موسى في برنامجه مقطعا من لعبة فيديو شهيرة على أنه مقطع خاص بقوات روسية استهدفت عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.



