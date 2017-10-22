العناني: 2000 سائح شاهدوا تعامد الشمس على وجه رمسيس رغم حادث الواحات (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل، أحد الظواهر الفريدة من نوعها، ويبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان، والتي جسدت التقدم العلمي الذي توصل له المصريين القدماء، خاصة في علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التي شيدوها في كل مكان.

وأشار العناني في تصريجات صحفية، إلى أن هذه الآثار شاهدة على الحضارة العريقة التي خلدها المصري القديم في هذه البقعة من العالم، وأن ظاهرة تعامد الشمس تتم مرتين خلال العام إحداهما في 22 أكتوبر احتفالاً بموسم الفيضان والزراعة، والأخرى في 22 فبراير احتفالاً ببدء موسم الحصاد حيث تحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل الآلهة "أمون" و"رع حور" و"بيتاح" وتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثاني التي ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الأقداس، كما أن تلك الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت لاعتقاد عند المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثاني والآلهة رع آله الشمس.

جاءت ذلك خلال حضور الوزير لظاهرة تعامد الشمس بمعبد رمسيس الثاني، بمدينة أبو سمبل، التي شهدها 2000 سائح مصري وأجنبي يتقدمهم وزير الثقافة حلمي النمنم، ومحافظ أسوان اللواء مجدي حجازي