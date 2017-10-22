«الأرصاد» تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة في هذه الأوقات

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وقال أحمد فاروق، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: إن "هناك اعتدالاً في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وهو طبيعي خاصة في هذا الوقت من العام".

وناشد "فاروق" المواطنين بارتداء "جاكيت خفيف" خاصة في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة من الليل، موضحًا أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري تتراوح بين 27 و 28.

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وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



