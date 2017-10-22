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بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في اليابان

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مصراوي Masrawy

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في اليابان

09:28 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في اليابان

شينزو أبي

طوكيو - (أ ش أ)

توجه الناخبون في اليابان اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تشهدها البلاد وترجح استطلاعات الرأي أن يفوز بها رئيس الوزراء شينزو أبي.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن 1180 مرشحا يتنافسون على شغل 465 مقعدا في البرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار 289 مرشحا منهم من خلال الاقتراع المباشر و176 من خلال نظام التمثيل النسبي.

وأضاف الراديو البريطاني أن مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها وسط أمطار غزيرة في العاصمة طوكيو وعدد كبير من المدن الأخرى، مشيرا إلى أن هذه الأحوال الجوية من شأنها عرقلة المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم والتأثير على نسبة المشاركة.

وكان رئيس الوزراء شينزو أبي قد أعلن في وقت سابق عزمه الاستقالة من منصبه في حال عدم حصول الائتلاف الحاكم على الأغلبية التي تعادل 233 مقعدا، حيث تسيطر على الساحة السياسية مجموعة من القضايا المهمة وعلى رأسها الزيادة المقررة في الضرائب وتقييم أداء الحالية برئاسة شينزو أبي واقتراحات بشأن تعديل الدستور فضلا عن سياسة البلاد النووية وموقف طوكيو حيال .

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مصراوي Masrawy

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