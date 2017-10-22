إصابة ضابط و4 شرطين في انقلاب سيارة بسوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب ضابط و4 أفراد جميعهم شرطيين، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في انقلاب سيارة شرطة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء حسن محمود حكمدار مديرية أمن سوهاج بالواقعة.

وتبين أنه أثناء قوة من مركز شرطة البلينا بتمشيط المنطقة الجبلية دائرة المركز انقلبت السيارة على جانب الطريق بسبب انفجار أحد إطاراتها، ما نتج عنه إصابة قوة المأمورية بإصابات متفرقة في الجسم.

ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.