عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة ونصف في سوهاج
عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة ونصف في سوهاج
09:46 ص الأحد 22 أكتوبر 2017
أرشيفية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
عادت حركة القطارات، اليوم الأحد، إلى طبيعتها بمحافظة سوهاج، عقب توقفها ساعة ونصف بسبب عطل ميكانيكي بجرار قطار مميز بمحطة سكة حديد طهطا دائرة قسم طهطا شمال المحافظة.
وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من قسم شرطة طهطا بتعطل القطار رقم 185 مميز " سوهاج – بور سعيد" عقب وصوله محطة سكة حديد طهطا دائرة القسم.
تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل ميكانيكي بسرعات الجرار، قام مسئولو هيئة السكة الحديد بسحب القطارات للخط الاحتياطي وضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعة و35 دقيقة.
نتج عن ذلك تجاوز القطار رقم 2009 vip "أسوان - القاهرة" لمدة "45" دقيقة.
وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2439 إداري القسم لسنة 2017.
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