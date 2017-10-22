المالية تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بـ 28.75 مليار جنيه الأسبوع الجاري

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تعتزم وزارة المالية، طرح أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة محلية على مدار الأسبوع الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ 28.75 مليار جنيه، وذلك عبر 3 عطاءات دورية، بانخفاض حجمه 250 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي.

ووفقًا للجدول الزمني لطروحات الوزارة، فإنه من المقرر طرح أذون خزانة لآجال (91،266، 182،364) يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 26.5 مليار جنيه خلال يومي "الأحد والخميس" من الأسبوع الجاري.

كما سيتم طرح سندات خزانة لاستحقاقي 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 2.25 مليار جنيه، خلال الإثنين المقبل.

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وكان متوسط العائد قد سجل على أذون الخزانة المحلية نسبة 18.9% خلال الأسبوع الماضى، فى مقابل نحو 19% خلال الأسبوع السابق عليه.

فيما تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 145.750 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الحالي.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.