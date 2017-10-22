كثافات متوسطة بمحاور الجيزة.. والمرور: ابتعدوا عن محور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

شهدت محاور وشوارع محافظة الجيزة، اليوم الأحد، كثافات مرورية متوسطة، بمعدلات سير تصل نسبتها إلى 70 %.

وقال مصدر مسؤول بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إنه تم رصد وجود كثافات بمحور 26 يوليو للقادم من الشيخ زايد وأكتوبر اتجاه ميدان لبنان، خاصة أعلى منطقة أرض اللواء، موجها بسلك الطريق الدائري ومحور روض الفرج.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، وجود كثافات للقادم من محور أحمد عرابي مفضلا محور صفط اللبن، ومنزل شارع الجمعة عن شارع السودان الذي يشهد تكدس مروري أمام محطة مترو الجامعة.

أما مطلع كوبري أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز للقادم من مناطق المهندسين وشارع جامعة الدول العربية، يشهد كثافات معتادة، ووجه اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، بسحب تلك الكثافات.

كما أشار المصدر إلى وجود حالة من السيولة المرورية بمنطقة المهندسين، أما القادم من شارع جامعة الدول العربية قاصدًا كوبري أكتوبر، يفضل اتخاذ كوبري الجلاء.

ونصح المصدر قائدي السيارات بالابتعاد عن شارع الهرم، مفضلا شارع فيصل الذي يشهد سيولة مرورية تزامنًا مع وقت الذروة الصباحية.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة كثافات مرورية بميدان المنيب للقادم من طريق مصر أسيوط الزراعي والمتجه إلى شارع البحر الأعظم وميدان الجيزة.

الأمر نفسه أعلى كوبري الجيزة المعدني للقادم من فيصل في اتجاه كوبري عباس مرورا بمستشفى الرمد، لافتًا إلى وجود معدلات طبيعية بشارع الدقي للقادم من حديقة الأورمان إلى وزارة الزراعة، وميدان الرماية وكورنيش النيل بمنطقة العجوزة.