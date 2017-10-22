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جيمي كارتر يبدي استعداده زيارة كوريا الشمالية لنزع فتيل الأزمة الراهنة

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مصراوي Masrawy

جيمي كارتر يبدي استعداده زيارة لنزع فتيل الأزمة الراهنة

09:25 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

جيمي كارتر يبدي استعداده زيارة كوريا الشمالية لنزع فتيل الأزمة الراهنة

جيمي كارتر

واشنطن - (أ ش أ)

أبدى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر استعداده زيارة كوريا الشمالية بالنيابة عن إدارة الرئيس الحالي دونالد ، وذلك بهدف المساعدة في نزع فتيل الأزمة الراهنة.

ونقلت "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الأحد عن كارتر "93 عاما" قوله إنه تحدث إلى مستشار ترامب للأمن القومي الليفتنانت جنرال إتش أر ماكماستر حيث أكد له استعداده القيام بهذه المهمة الدبلوماسية في أي وقت.

وأعرب الرئيس الأمريكي الأسبق عن قلقه من رد فعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في حال اعتقاده أن ترامب سيتخذ أي إجراء ضد بيونج يانج، مشيرا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بما يفكر فيه الزعيم الكوري.

يشار إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) مايك بومبيو قد أعرب مؤخرا عن قلقه العميق إزاء التهديد المتصاعد من كوريا الشمالية حيث قال إن بيونج يانج قد تمتلك القدرة على توجيه ضربة صاروخية نووية للولايات المتحدة الأمريكية في غضون أشهر.

وقال بومبيو إنه قلق للغاية من احتمالية إشعال كوريا الشمالية سباق التسلح النووي في شرق آسيا.

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