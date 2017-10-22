بالفيديو- أماكن لا تخطر على بال أحد لحفظ أموالك

كتبت- ميرا ماهر:

يحتاج الكثير منا إلى حفظ أمواله دون وصول أحد لها، لذا نقدم لك بعض الأفكار والأماكن الجديدة التي لا تخطر على بال أي شخص والتي ذكرتها صفحة " Nailed It" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كما يلي:

1- فرش الحذاء

يمكنك وضع المال أسفل " فرش" الحذاء بعد إزالته.

2- غطاء فرشاة الشعر

بإزالة غطاء فرشاة الشعر، ستجد مساحة لا بأس بها لحماية أموالك من خطر السرقة.

3- أقلام الحبر

يمكن "برم" المال على شكل أسطواني ووضعه داخل غطاء القلم بعد إزالة أنبوب الحبر.

4- مرطب الشاه القديم

يمكن وضع المال داخل علبة مرطب الشفاه القديم، بعد ثنيه عدة مرات.