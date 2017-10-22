بالفيديو- أماكن لا تخطر على بال أحد لحفظ أموالك
بالفيديو- أماكن لا تخطر على بال أحد لحفظ أموالك
09:00 ص الأحد 22 أكتوبر 2017
كتبت- ميرا ماهر:
يحتاج الكثير منا إلى حفظ أمواله دون وصول أحد لها، لذا نقدم لك بعض الأفكار والأماكن الجديدة التي لا تخطر على بال أي شخص والتي ذكرتها صفحة " Nailed It" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كما يلي:
1- فرش الحذاء
يمكنك وضع المال أسفل " فرش" الحذاء بعد إزالته.
2- غطاء فرشاة الشعر
بإزالة غطاء فرشاة الشعر، ستجد مساحة لا بأس بها لحماية أموالك من خطر السرقة.
3- أقلام الحبر
يمكن "برم" المال على شكل أسطواني ووضعه داخل غطاء القلم بعد إزالة أنبوب الحبر.
4- مرطب الشاه القديم
يمكن وضع المال داخل علبة مرطب الشفاه القديم، بعد ثنيه عدة مرات.
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