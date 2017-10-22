مصر للطيران: سنتعاقد على شراء 33 طائرة من الطراز العالمي

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أعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ستتعاقد على شراء 33 طائرة من أحدث الطرازات العالمية، والتي تتنوع بين قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وفقًا لاحتياجات التشغيل وخطة الإحلال والتجديد وذلك في ضوء استمرار الشركة في خطة تحديث أسطولها.

وقال "مسلم" في بيان اليوم الأحد بعد وصول الطائرة الثامنة لمصر للطيران من طراز البوينج B737-800 NG : إن "الشركة ستتعاقد على ضم تلك الطائرات قريبا لأسطولها فور الانتهاء من دراسة العروض التي قدمتها كبرى الشركات المصنعة للطائرات والشركات العالمية المختصة بتمويل شراء الطائرات".

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كانت الطائرة الثامنة من طراز البوينج وصلت مساء أمس، وهي ضمن صفقة 9 طائرات جديدة، ومن المقرر أن تصل الطائرة التاسعة والأخيرة مع نهاية العام الحالي لتصبح الطائرة رقم ٢٨ من نفس الطراز والـ٦٨ بأسطول الشركة الوطنية.

ويضم هذا الطراز العديد من مستويات الرفاهية حيث يتكون من 154 مقعدًا بواقع 16 مقعدًا لدرجة رجال الأعمال و138 مقعدًا للدرجة السياحية وكذلك مساحات أكبر لتخزين حقائب اليد على متن الطائرة، بالإضافة إلى نظام إضاءة سقفية عالية التقنية (LED) يعزز الشعور برحابة الطائرة، كما تم تزويد المقاعد بمصادر طاقة جديدة لشحن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وغيرها أثناء الطيران وتم زيادة المسافة بين مقاعد الطائرة وبعضها لتصل إلى (32) بوصة في الدرجة السياحية و(45) بوصة في درجة الأعمال، بالإضافة لاحتوائها على نظام فيديو شخصي لعرض أحدث الأفلام الروائية والتسجيلية.