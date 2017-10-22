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بالصور.. الشمس تتعامد على تمثال رمسيس الثاني لمدة 22 دقيقة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الشمس تتعامد على تمثال رمسيس الثاني لمدة 22 دقيقة

08:07 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران

تعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، صباح اليوم الأحد، بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان.

وقال الأثرى حسام عبود، مدير عام آثار أبوسمبل جنوب أسوان، إن ظاهرة تعامد الشمس بدأت في تمام الساعة 5.53 دقيقة والتى استمرت لمدة 22 دقيقة وحتى الساعة 6.15 دقيقة، بحضور نحو 3500 شخص من بينهم 1500 سائح أجنبى و2000 من المصريين، جاء فى مقدمتهم الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة ومحافظ أسوان مجدى حجازى.

وأضاف أن ظاهرة تعامد الشمس، قطعت خلالها أشعة الشمس 60 مترا داخل المعبد مرورا بصالة الأعمدة حتى حجرة قدس الأقداس لتسقط أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني.

وكان محافظ أسوان بالتشاور مع وزيرى الآثار والثقافة، قرروا إلغاء الاحتفالات الفنية المواكبة لظاهرة تعامد الشمس، وأيضا إلغاء افتتاح قصر ثقافة أبوسمبل الجديد، تضامنا مع شهداء حادث الواحات الإرهابى الذى أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة.

وتعد ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل، ظاهرة فرعونية فريدة تتكرر مرتين فقط كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير، على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل.

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