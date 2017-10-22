حفتر ينعى "شهداء مصر" ضحايا حادث الواحات الإرهابي
حفتر ينعى "شهداء مصر" ضحايا حادث الواحات الإرهابي
08:30 ص الأحد 22 أكتوبر 2017
بنغازي - أ ش أ
نعى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، شهداء الشرطة المصرية الذين قضوا جراء الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الأول على طريق الواحات.
وقال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر قدم تعازيه لجمهورية مصر العربية «شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة في شهداء الشرطة المصرية» الذين قضوا جراء الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة على طريق الواحات البحرية بمحافظة الجيزة غرب القاهرة.
وكان مجلس النواب قد نعى، في بيان له، شهداء الشرطة المصرية جراء الاشتباكات التي اندلعت مع عناصر إرهابية في المنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات.
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