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توقعات الأبراج.. الجدي والدلو.. حان الوقت لاتخاذ بعض القرارات في أموركم المؤجلة

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مصراوي Masrawy

توقعات الأبراج.. الجدي والدلو.. حان الوقت لاتخاذ بعض القرارات في أموركم المؤجلة

08:24 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

توقعات الأبراج.. الجدي والدلو.. حان الوقت لاتخاذ بعض القرارات في أموركم المؤجلة

توقعات الأبراج.. الجدي والدلو.. حان الوقت لاتخاذ

كتب - مصراوي:

نستعرض لك "" مع حركة النجوم والكواكب للأبراج بحسب ما ذكره موقع "abraj2015".

- الحمل 

تشعر اليوم بقدر كبير من الضغط من الناس حولك خاصًة عند الانضمام للنشاطات الاجتماعية، تحتاج لوقت من أجل الاسترخاء والهدوء

- الثور

لديك طاقة كبيرة للحركة والنشاط، حاول الاستمتاع بها، ولكن يجب أن تدرك أن من حولك ليسوا في نفس المزاج.

- الجوزاء

تحتاج للراحة اليوم، وأطلق زمام المبادرة للآخرين من حولك.

- السرطان

لست بحاجة للتسرع في أخذ القرار، خذ وقتك وحاول التروي.

- الأسد

سوف تواجه بعض المشاكل من أجل المحاربة على السلطة، حاول التركيز حتى لا تفقد توازنك، ولا تفرح كثيرًا في حال انتصرت، فربما تكون مزيفة.

- العذراء 

اليوم مناسب للافصاح عن مشاعرك، والتنزه مع أصدقائك.

- الميزان 

حاول أن تكون أكثر صدقًا مع نفسك، حتى لايزداد الوضع سوءا ويجلب لك المزيد من الأعداء.

- العقرب

تفكيرك اليوم إيجابي بدرجة كبيرة، حاول استغلال ذلك في التخطيط لمستقبلك.

- القوس

حاول الانصائح لنصائح الناس من حولك، فربما يفيدك بعضها خاصًة على الصعيد المهني. ربما ستسمع خبر جيد خاص بمجال عملك.

- الجدي

حان الوقت للاعتراف أن حياتك تقليدية أكثر من اللازم، لا داعي للقلق، مازال هناك وقت للتغير والانطلاق.

- الدلو

اليوم فكرة جيدة لإقامة حفل عشاء مع الاهل والأصدقاء. كما أنك مؤهل لأخذ زمام الأمور في بعض أعمالك الحياتية.

- الحوت

اليوم يعتبر خطوة لبداية جديدة حول بعض القرارات المهمة في حياتك. احذر من بعض المقربيين من حولك بعضهم يظهر لك حبه والحقيقة عكس ذلك.

 

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مصراوي Masrawy

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