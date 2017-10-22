توقعات الأبراج.. الجدي والدلو.. حان الوقت لاتخاذ بعض القرارات في أموركم المؤجلة
توقعات الأبراج.. الجدي والدلو.. حان الوقت لاتخاذ بعض القرارات في أموركم المؤجلة
08:24 ص الأحد 22 أكتوبر 2017
توقعات الأبراج.. الجدي والدلو.. حان الوقت لاتخاذ
كتب - مصراوي:
نستعرض لك "حظك اليوم" مع حركة النجوم والكواكب للأبراج بحسب ما ذكره موقع "abraj2015".
- الحمل
تشعر اليوم بقدر كبير من الضغط من الناس حولك خاصًة عند الانضمام للنشاطات الاجتماعية، تحتاج لوقت من أجل الاسترخاء والهدوء
- الثور
لديك طاقة كبيرة للحركة والنشاط، حاول الاستمتاع بها، ولكن يجب أن تدرك أن من حولك ليسوا في نفس المزاج.
- الجوزاء
تحتاج للراحة اليوم، وأطلق زمام المبادرة للآخرين من حولك.
- السرطان
لست بحاجة للتسرع في أخذ القرار، خذ وقتك وحاول التروي.
- الأسد
سوف تواجه بعض المشاكل من أجل المحاربة على السلطة، حاول التركيز حتى لا تفقد توازنك، ولا تفرح كثيرًا في حال انتصرت، فربما تكون مزيفة.
- العذراء
اليوم مناسب للافصاح عن مشاعرك، والتنزه مع أصدقائك.
- الميزان
حاول أن تكون أكثر صدقًا مع نفسك، حتى لايزداد الوضع سوءا ويجلب لك المزيد من الأعداء.
- العقرب
تفكيرك اليوم إيجابي بدرجة كبيرة، حاول استغلال ذلك في التخطيط لمستقبلك.
- القوس
حاول الانصائح لنصائح الناس من حولك، فربما يفيدك بعضها خاصًة على الصعيد المهني. ربما ستسمع خبر جيد خاص بمجال عملك.
- الجدي
حان الوقت للاعتراف أن حياتك تقليدية أكثر من اللازم، لا داعي للقلق، مازال هناك وقت للتغير والانطلاق.
- الدلو
اليوم فكرة جيدة لإقامة حفل عشاء مع الاهل والأصدقاء. كما أنك مؤهل لأخذ زمام الأمور في بعض أعمالك الحياتية.
- الحوت
اليوم يعتبر خطوة لبداية جديدة حول بعض القرارات المهمة في حياتك. احذر من بعض المقربيين من حولك بعضهم يظهر لك حبه والحقيقة عكس ذلك.
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