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العثور على 6 جثث بعد انهيار أرضى في شمال غربي ماليزيا

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مصراوي Masrawy

العثور على 6 جثث بعد انهيار أرضى في شمال غربي ماليزيا

08:22 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

العثور على 6 جثث بعد انهيار أرضى في شمال غربي ماليزيا

كوالا لمبور - (د ب أ)

ذكرت السلطات الماليزية أنه تم العثور على جثث 6 أشخاص عقب انهيار أرضى وقع في موقع بناء في شمال غرب ماليزيا، ولا تزال هناك مخاوف من دفن 5 أشخاص آخرين.

واستؤنفت عمليات الإنقاذ، صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته قوة الدفاع المدني بولاية بينانج، حيث استخدمت الجرافات في ازالة أكوام التراب والصخور.

وذكرت وزارة الإعلام لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن جميع القتلى من عمال البناء الأجانب وهم 3 من ميانمار و2 من إندونيسيا وعامل من بنجلاديش.

يذكر أن العمال الذين كانوا في الموقع وقت وقوع الانهيار الأرضي كانوا من بنجلاديش بالإضافة إلى مواطن ماليزي وباكستاني وآخر من عرقية الروهينجا في ميانمار.

ويقوم رجال الإطفاء بالإضافة إلى الإدارة الطبية بالمدينة وقوة الدفاع المدني بقيادة جهود الإنقاذ.

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مصراوي Masrawy

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