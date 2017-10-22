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معبد أبو سمبل يشهد ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس

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مصراوي Masrawy

معبد أبو سمبل يشهد ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس

06:42 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

معبد أبو سمبل يشهد ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس

كتب - مصراوي

تحتفل محافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل الشهير.

ظاهرة تعامد الشمس بدأت فى الساعة الخامسة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحًا، وتمتد عشرين دقيقة، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وحلمي النمنم، وزير الثقافة، يرافقهما اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إضافة للسائحين والزوار المصريين.

وتتكر ظاهرة تعامد الشمس بأبوسمبل مرتين فقط كل عام، في 22 أكتوبر و22 فبراير، على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل.

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مصراوي Masrawy

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