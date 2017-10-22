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اليوم.. سماع الشهود في محاكمة المتهم بقتل المصرفية نيفين لطفي

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مصراوي Masrawy

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة المتهم بقتل المصرفية نيفين لطفي

06:00 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة المتهم بقتل المصرفية نيفين لطفي

المصرفية نيفين لطفي

كتب – محمود السعيد:

تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، للشهود في محاكمة قاتل المصرفية نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل، ومحمد خيري، وسكرتارية أيمن محمد محمود.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر بإحالة كريم صابر عبد العاطي، المتهم بقتل نيفين لطفي، للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة القتل والسرقة وتعاطي المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات أن قاتل المصرفية نيفين لطفي توجَّه إلى مسكن المجني عليها وتسلل داخل غرفتها، وعندما استيقظت من نومها أسرع وكمّم فمها وعاجلها بسبع طعنات نافذة في رقبتها وصدرها من خلال سكِّين استولى عليها من المطبخ.

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