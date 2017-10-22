اليوم.. الحكم على 26 متهمًا بقضية "خلية الجيزة الإرهابية"

كتب- محمود السعيد:

تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، حكمها على 26 متهمًا بقضية خلية الجيزة الإرهابية.

كانت المحكمة أحالت 11 متهمًا للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وهم: والمتهمون هم: "أحمد شريف أحمد ليثي الشافعي، إبراهيم محمد السيد عثمان، عمر خالد طه أحمد، عمر خالد عمر حنفي حسين، رفعت طلعت تامر عبد الجابر، محمد وجيه عيد طمان، أيمن علي محمد عبد النبي، عبد الرحمن محمد حسن دابي، عبد الرحمن محمد السيد مصطفي، إيهاب محمد عبد المجيد طايل ومحمد نور الدين أحمد محمود".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع في قتل ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار.