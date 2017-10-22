القبض على 23 من المسجلين خطر في حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أ ش أ

تمكن رجال المباحث بالإسماعيلية من القبض على 23 من المسجلين خطر الهاربين من العدالة خلال حملات أمنية بمختلف المراكز والمدن بالإقليم.

كان اللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا، مساء اليوم السبت، بالقبض على المدعو "فواز س" 28 عاما والهارب من محبسه بليمان 440 الصحراوي خلال أحداث ثورة 25 يناير، حيث كان يقضي عقوبة الحبس المشدد لمدة 10 سنوات بتهمة ترويج المخدرات وهارب أيضا من تنفيذ 4 أحكام قضائية بتهم السرقة بالإكراه بمجموع أحكام الحبس المؤبد 25 سنة.

كما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا بالقبض على 10 متهمين من الأشقياء الهاربين من أحكام قضائية جنائية تنوعت بين الحبس المؤبد والحبس لمدد تراوحت بين 3 إلى 10 سنوات بتهم ترويج المخدرات.

وتلقى اللواء محمد علي إخطارا مماثلا بالقبض على 12 متهما هاربا من أحكام قضائية متعددة تنوعت بين الإتهام بالتبديد والنصب وتجريف الأراضي الزراعية وحيازة المخدرات.