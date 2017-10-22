"نقابة الإعلاميين": وقف أحمد موسى عن العمل خلال ساعات

كتب - أحمد جمعة

قال طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، إن مجلس النقابة يتشاور الآن حول التسجيلات التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، أمس السبت.

ووصف سعدة، خلال حديثه لمصراوي، اليوم الأحد، ما قام به أحمد موسى، بالعبث بالأمن القومي المصري، مؤكدا أن المجلس يتجه لإيقافه عن العمل "بنسبة 100%"، لكن القرار لم يصدر رسميا بعد حتى انتهاء اجتماع مجلس النقابة.

وتابع: "الأعضاء يؤيدون قرار الإيقاف، ومن المتوقع أن يصدر رسميا خلال ساعات قليلة".

وأذاع الإعلامي أحمد موسى، تسجيلا صوتيا منسوبا لأحد الناجين من حادث الواحات، يروي فيه تفاصيل الهجوم، الذي قالت وزارة الداخلية إنه أسفر عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 أخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية، بطريق الواحات.

اقرأ أيضا

"الأعلى للإعلام" يحقق في "التسجيل المُسرب" الذي أذاعه أحمد موسى