"الجنايات" تستكمل محاكمة المتهمين في قضية "ميكروباص حلوان"

كتب – محمود السعيد:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، للشهود في محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية ميكروباص حلوان"، بتهمة قتل معاون مباحث حلوان، و6 أمناء شرطة آخرين.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة.

كما وجهت لهم اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري في 6 أبريل 2016.