اليوم.. نظر دعاوى إسقاط الجنسية عن "ناصر ومطر وعبد الماجد"
اليوم.. نظر دعاوى إسقاط الجنسية عن "ناصر ومطر وعبد الماجد"
02:00 ص الأحد 22 أكتوبر 2017
مجلس الدولة
كتب – محمود السعيد:
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان.
اختصمت الدعاوى المقامة من طارق محمود المحامي وحملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 ق رئيس الوزراء بصفته.
وطالبت الدعاوى بإسقاط الجنسية عن كل من المذيع محمد ناصر والإعلامي معتز مطر وعاصم عبد الماجد.
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