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اليوم.. نظر دعاوى إسقاط الجنسية عن "ناصر ومطر وعبد الماجد"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. نظر دعاوى إسقاط الجنسية عن "ناصر ومطر وعبد الماجد"

02:00 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

مجلس الدولة

كتب – محمود السعيد:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، 3 دعاوى تطالب بإسقاط الجنسية عن عدد من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان.

اختصمت الدعاوى المقامة من طارق محمود المحامي وحملت أرقام 38710، 38717، 38713 لسنة 71 ق رئيس الوزراء بصفته.

وطالبت الدعاوى بإسقاط الجنسية عن كل من المذيع محمد ناصر والإعلامي معتز مطر وعاصم عبد الماجد.

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