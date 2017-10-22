طارق يحيى يبكي على الهواء: «نفسي الزمالك يبقى كويس» (فيديو)

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بكى طارق يحيى، المدرب العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، على الهواء، مؤكدًا أنه تحمل الكثير من أجل ناديه، وشعر بأن رفضه قبول عرض فريق مصر المقاصة هو أقل شيء يقدمه للنادي الأبيض، الذي يمر بمرحلة اهتزاز فني.

وقال «يحيى» في تصريحاته مساء اليوم السبت، لبرنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة «دي إم سي»، إنه اعتذر لنادي مصر للمقاصة عن قيادة الفريق خلفًا لمؤمن سليمان، نظرًا لارتباطه بالعمل مع النادي الأبيض، مقدمًا الشكر لمسؤولي النادي الفيومي على ثقتهم به.

وأكد نجم القلعة البيضاء السابق، أنه اتخذ قراره بالبقاء مع الزمالك عن اقتناع تام، قبل أن يدخل في نوبة بكاء معلقًا: «والله العظيم انا خدت القرار ده عشان نفسي نادي الزمالك يبقى كويس، مش عشان حاجة، نادي الزمالك يهمني».

وأضاف، «مع غن فيه ناس كتير بتشرح فيا بس انا صابر وساكت عشان نعمل حاجة للزمالك، وإن شاء الله هيبقى كويس، احنا اتربينا في النادي وهصبر عشانه مش عشان حاجة تانية، أنا بقالي 35 سنة جون النادي».

وأتم، أن المقاصة هو بيته الثاني بعد الزمالك، مشيرًا إلى أنه قدم 4 مواسم جيدة مع الفريق، في وقت سابق، مؤكدًا أن الظروف الراهنة داخل القلعة البيضاء لا تسمح له بترك الفريق حاليًا، «الكلام ده مش شعارات ولا أونطة لأن الزمالك له فضل كبير عليا وعلى غيري».

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وتابع، «مستعد لخدمة الزمالك في أى مكان، وأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق في تقديم أفضل مستوى ممكن».

واستكمل، أن الانسجام بينه وبين المونتنيجري نيبوشا جيد بنسبة 100%، كاشفًا عن نصيحة معظم من حوله له بترك الزمالك وقيادة المقاصة.

يذكر أن فريق المقاصة سيشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد نظرا لإنهائه الموسم الماضي في المركز الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.