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بعد إقالته.. تعرف على المسيرة التدريبية لـ«أمير المحترفين»

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بعد إقالته.. تعرف على المسيرة التدريبية لـ«أمير المحترفين» بعد إقالته.. تعرف على المسيرة التدريبية لـ«أمير المحترفين»

التحرير

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بعد مرور 6 جولات من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، صباح اليوم السبت، إقالة مدربه هاني رمزي المدير الفني للفريق السكندري من منصبه، ليتولى الفرنسي ميشيل كافاني المهمة رسميا بدلاً منه.

وتولي المدرب المقال من منصبه هاني رمزي مسئولية الإدارة الفنية لفريق الاتحاد السكندري بداية من الموسم الحالي.

وخاض رمزي 6 مبارايت مع الاتحاد السكندري الذي يحتل حالياً المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري،  برصيد 7 نقاط فقط، جمعهم من خلال الفوز فى الفوز مباراتين وتعادل فى مباراة وتعرض للهزيمة فى ثلاث مبارايات.

وسجل الاتحاد السكندري تحت قيادة هاني رمزي 10 أهداف فى 6 مبارايات أى بمعدل 1.95 هدف في كل مباراة، وسكنت شباكة 12 هدفاً أي بمعدل هدفين في كل مباراة.

وفيما يلي يستعرض لكم «التحرير» المسيرة التدريبة للمدرب المقال هاني رمزي.

بعد إصابة هاني رمزي، بقطع في الرباط الصليبي واعتزاله كرة القدم، حصل على شهادات تدريبية من ألمانيا، ولعب دورًا صغيرًا مع أشبال نادي كايزر سلاوترن، ولكنه سرعان ما ترك هذه الوظيفة ليحتل منصب مدرب عام، ليعمل تحت قيادة المدرب الألماني راينر تسوبيل، مساعد مدرب في إنبي، ولكن بسبب تدهور نتائج الفريق قررت إدارة النادي في أبريل 2007 استبدال رمزي بتسوبيل حتى نهاية الموسم. 

تجربة هاني رمزي مع منتخبات الشباب:

في سبتمبر 2008 تولى هاني رمزي، منصب المدرب العام لمنتخب تحت 20 سنة لكرة القدم، وهي بداية جيدة له في عالم التدريب تحت قيادة المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، قبل أن يصبح المدير الفني له موسم 2010/2009 بعد رحيل سكوب، ثم سرعان ما تولى منتخب مصر الأوليمبي ليقوده في أوليمبياد لندن 2012 ويحقق نتائج جيدة معه.

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تجربة قصيرة في ليرس البلجيكي:

تولى رمزي تدريب فريق ليرس البلجيكي، ليصبح أول مدرب مصري يدرب في أوروبا موسم "2012/2013"، وكانت تجربته قصيرة للغاية. وجاء رمزي إلى ليرس وهو في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة من 14 جولة وخاض 7 مباريات، فاز في مباراة وحيدة وتعادل مباراة وخسر 5، وقرر ماجد سامي رئيس النادي حينها إقالة هاني رمزي وتوليته مسؤولية وادي دجلة. وفي العام التالى تولى تدريب وادي دجلة، ثم نادي دبي الإماراتي فبراير 2014، ثم عاد لتدريب إنبي في بداية هذا الموسم، قبل أن يتولى مهمة تدريب منتخب المحليين.

وادي دجلة: 

تولى هاني رمزي القيادة الفنية لفريق وادي دجلة عام 2013\2014 وخاض مع الفريق الدجلاوي 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في 2 وخسر في 3 مباريات. 

أرقام رمزي مع اتحاد الشرطة: 

تولى رمزي، تدريب اتحاد الشرطة، خلفًا لفتحي مبروك، المدير الفني السابق للنادي الأهلي في محاولة لإخراجه من مربع الهبوط وإنقاذ الفريق نظرا لمكانة الفريق الصعبة بجدول الدوري. وخاض هاني رمزي مع فريق الشرطة 12 مباراة، فاز في مباراة وحيدة أمام إنبي 3\2 وكانت أول مباراة يقودها مع الفريق وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات.

 أرقام رمزي في إنبي: 

تولى هاني رمزي، تدريب فريق إنبي خلفًا لطارق العشري، قبل أن يترك الفريق ويرحل دون أسباب لفريق الشعب الإماراتي، وتسلم رمزي قيادة الفريق بداية من موسم 2016. وقاد إنبي في 12 مباراة في الدوري المصري فاز في 3 وخسر في 4 وتعادل في 5، وأعلن استقالته من تدريب الفريق البترولي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب مباراة ، والتي خسرها  بهدف دون رد، سجله شيكابالا في الشوط الثاني. 
 

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التحرير

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