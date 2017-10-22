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الداخلية تصدر بيانًا بشأن التسجيلات المُسربة لحادث الواحات: غير واقعية

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مصراوي Masrawy

الداخلية تصدر بيانًا بشأن التسجيلات المُسربة لحادث الواحات: غير واقعية

01:16 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

الداخلية تصدر بيانًا بشأن التسجيلات المُسربة لحادث الواحات: غير واقعية

وزارة الداخلية

كتب - علاء عمران:

نفت وزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله من تسجيلات صوتية منسوبة لأحد الناجين من حادث الواحات، يروي فيه تفاصيل الهجوم.

وأكدت الوزارة في بيان صادر في الساعات الأولى لصباح الأحد، عدم مسؤوليتها عن التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مضيفة أن ما تم تداوله من تسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات".

وقال البيان إن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية".

وأهابت وزارة الداخلية، عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.

 

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