اليوم.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن آيات عرابي

كتب – محمود السعيد:



تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن آيات عرابي.

قالت الدعوى رقم 38721 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي، إن آيات عرابي دأبت على التحريض ضد مصر وإهانة المؤسسة العسكرية والشرطية.