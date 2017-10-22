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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:22 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها استمرار ردود الفعل الدولية حول حادث الواحات الإرهابي وقصف إسرائيلي داخل سوريا، علاوة على وقوع مصابون في عملية طعن بألمانيا.

1- إدانات دولية وعربية واسعة على حادث الواحات

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عربات عسكرية مصرية في طريق الواحات (أ ف ب)

توالت الإدانات الدولية والعربية عقب الحادث الإرهابي الذي وقع مساء الجمعة، وأسفر عن استشهاد عدد من ضباط وأفراد الشرطة خلال اشتباكات مع إرهابيين خلال مداهمة أمنية على إحدى البؤر الإرهابية على طريق الواحات البحرية بالحراء الغربية.

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2- إصابة عنصرين من الجيش السوري في قصف إسرائيلي على القنيطرة

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غارات إسرائيلية على بالقرب من مرتفعات الجولان (أ ف ب)

أصيب عنصران من القوات الحكومية السورية في قصف اسرائيلي استهدف موقعاً للجيش السوري في محافظة القنيطرة جنوب سوريا.

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3- احتشاد مئات الآلاف فى برشلونة دعما لاستقلال كتالونيا

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احتشاد مئات الآلاف فى برشلونة اليوم (أ ف ب)

أفادت شرطة البلدية أن نحو 450 الف شخص من سكان كاتالونيا تظاهروا في وسط مدينة برشلونة مطالبين باستقلال الإقليم بعدما طلبت مدريد من مجلس الشيوخ إقالة الكتالونية.

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4- العاهل السعودي يستقبل رئيس الوزراء العراقي

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العاهل السعودي ورئيس الوزراء العراقي اليوم (أ ف ب)

استقبل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في قصر العوجا بالدرعية مساء اليوم السبت رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي .

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5- إصابة 4 أشخاص في اعتداء طعن بميونخ

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قوات الشرطة الألمانية في موقع الحادث اليوم (أ ف ب)

هاجم مجهول عددا من الأشخاص بسلاح أبيض في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

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مصراوي Masrawy

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