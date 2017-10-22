صورة وخبر: كتالونيا ضد مدريد
صورة وخبر: كتالونيا ضد مدريد
12:13 ص الأحد 22 أكتوبر 2017
كتالونيا ضد مدريد
القاهرة – (مصراوي)
تظاهر أكثر من 400 ألف شخص في شوارع مدينة برشلونة الإسبانية، السبت، مطالبين الحكومة المركزية في مدريد بالإفراج عن اثنين من قادة الإقليم الساعي نحو الانفصال عن مملكة إسبانيا.
وبحسب الوكالة الفرنسية فقد تحولت المسيرات إلى مظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عقب إعلانه أن حكومة مدريد تسعى لتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا خلال أيام.
واتهمت سلطات كتالونيا خطوة التعليق التي أقدمت عليها الحكومة بأنها "انقلاب".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس الوزراء الإسباني: يجب إقالة رئيس كتالونيا وحكومته
-
حكومة كتالونيا ترفض "إنقلاب" مدريد
-
احتشاد مئات الآلاف فى برشلونة دعما لاستقلال كتالونيا
-
الحكومة الإسبانية "تجرد حكومة اقليم كتالونيا من سلطاتها"
إعلان
إعلان