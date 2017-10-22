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صورة وخبر: كتالونيا ضد مدريد

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: كتالونيا ضد مدريد

12:13 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

صورة وخبر: كتالونيا ضد مدريد

كتالونيا ضد مدريد

القاهرة – (مصراوي)

تظاهر أكثر من 400 ألف شخص في شوارع مدينة برشلونة الإسبانية، السبت، مطالبين المركزية في مدريد بالإفراج عن اثنين من قادة الإقليم الساعي نحو الانفصال عن مملكة إسبانيا.

وبحسب الوكالة الفرنسية فقد تحولت المسيرات إلى مظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي عقب إعلانه أن حكومة مدريد تسعى لتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا خلال أيام.

واتهمت سلطات كتالونيا خطوة التعليق التي أقدمت عليها الحكومة بأنها "انقلاب".

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مصراوي Masrawy

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