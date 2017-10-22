باحث إسلامي: الأحاديث الصحيحة ليست يقينية (فيديو)

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قال سامح عيد، الباحث في شئون التيارات الإسلامية، اليوم السبت، إنه يجب ضبط الأحاديث النبوية وأسانيدها، لأنها الأساس الذي يستند إليه معظم الجماعات الإرهابية.

وأضاف عيد خلال لقائه مع الإعلامي تامر عبد المنعم، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «الأحاديث الصحيحة ليست يقينية، ويطلق عليها حديث ظنية الثبوت، الأئمة اختلفوا في كثير من الأحاديث المتواترة (قطعية الثبوت).

وتحدى عيد، مجمع كبار العلماء أن يضعوا قائمة يحددون فيها ثوابت الدين، والتي إذا تجاوزها أحدًا يعتبر «كافر»، مؤكدًا أن الجماعات التكفيرية هدفها عمل تطابق بين القانون والشريعة وفرض الوصاية على المجتمع.

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وتابع: «لو جبت بتوع الأزهرة، وسألتهم عن رأيهم في تمسك البعض بمقولة (لا سياسة فس الدين ولا دين في السياسة)، فسيكفرونهم».