وكيل النواب: سنطبق «حالة الحرب».. ونطالب وزير الداخلية بـ«كشف حساب»

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قدّم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، واجب العزاء لأسر شهداء حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع الجمعة، لافتًا إلى أنه «لابد من إعداد خريطة من وزارة الداخلية لتأهيل أولادنا وإمدادهم بالتكنولوجيا الحديثة».

أضاف وهدان، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، السبت، «نعيش فى حالة حرب حقيقية، وسنطبق قواعد حالة الحرب، فعندما نقول إننا في حالة حرب فهو ليس مجرد كلام مرسل، لابد الاستعداد لهذه الحرب بما يلائمها».

تابع: «كل الأسئلة ستكون مطروحة بشفافية كاملة، وعلى وزارة الداخلية أن تطلب الإمكانيات اللازمة لمواجهة الإرهاب، يجب توفير الموازنة المطلوبة لحالة الحرب»، موضحًا أنه لابد من تقديم كشف حساب من وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، قبل تقديم طلب إحاطة.

كان هجوم إرهابي استهدف قوات الشرطة بطريق الواحات أمس الجمعة، وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، إن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق «أكتوبر - الواحات» في محافظة الجيزة، مكانًا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها.

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وأضاف البيان، أن القوات الأمنية أعدت مأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان وجود العناصر الإرهابية، شعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كل الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات، مما أدى إلى استشهاد 16 من القوات «11 ضابطًا، و4 مجندين، ورقيب شرطة» وإصابة 13 آخرين، بينهم 4 ضباط، إلى جانب فقدان أحد ضباط مديرية أمن الجيزة، لا يزال البحث جاريًا عنه.

وأشار البيان، إلى تمشيط قوات الأمن المناطق المتاخمة لموقع الأحداث، مما أسفر عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا، والذين تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم.

ونعت وزارة الداخلية في ختام بيانها، شهداءها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ودفاعًا عن المواطنين، مؤكدة أن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد، لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالي.

وأهابت الداخلية بوسائل الإعلام تحري الدقة في المعلومات الأمنية قبل نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية، وفقًا للمعايير المتبعة في هذا الشأن، وكذا إتاحة الفرصة للأجهزة المعنية في التحقق من المعلومات وتدقيقها، لا سيما في ظل ما قد تفرضه ظروف المواجهات الأمنية من تطورات، الأمر الذي قد يؤدى إلى التأثير سلبًا على سير عمليات المواجهة والروح المعنوية للقوات.