أخبار عاجلة

تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

والد الشهيد عمرو صلاح: لست حزينا على وفاة ابني

Google+ Print
والد الشهيد عمرو صلاح: لست حزينا على وفاة ابني والد الشهيد عمرو صلاح: لست حزينا على وفاة ابني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق صلاح عفيفي، والد الشهيد عمرو صلاح، الذي استشهد خلال الحادث الإرهابي على طريق الواحات، على استشهاد نجله، موضحًا أنه ليس حزين على استشهاده بل فخور به، حيث أن نجله كان يتمنى الشهادة قبل أي عملية تقوم بها الشرطة.

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي أم سي»: «دي أقل حاجة يعملها عشان خاطر ، أنا مستعد أدخل مكانه، مش عارف أوصف فرحتي فور سماعي خبر  استشهاده».

وأشار إلى أن نجله كان يتمنى الشهادة في سبيل الله وسبيل الوطن، قائلًا : «كل ما ييجي يطلع مأمورية يقول يارب نولني الشهادة»، معلنًا استعداده للدخول في الجيش من جديد للقضاء على الجماعات الإرهابية، واصفًا إياهم بـ «بلا دين و بلا ملة».

شاهد أيضا

وتابع عفيفي: « هبقى في منتهى السعادة لو دخلت مكانه، البلد دي ادتنا كتير  وعمرو مش خسارة ولا كتير على مصر»، مؤكدًا سعادته البالغة من حب الجميع للشهيد والذي وجده أثناء تشييع جثمان نجله.

وأردف :«أنا مبسوط من اللي شوفته، هو عند ربنا شهيد في الجنة، وإحنا ربنا هيصبرنا وهنتصر على المجرمين والسفلة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل