والد الشهيد عمرو صلاح: لست حزينا على وفاة ابني

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علق صلاح عفيفي، والد الشهيد عمرو صلاح، الذي استشهد خلال الحادث الإرهابي على طريق الواحات، على استشهاد نجله، موضحًا أنه ليس حزين على استشهاده بل فخور به، حيث أن نجله كان يتمنى الشهادة قبل أي عملية تقوم بها الشرطة.

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي أم سي»: «دي أقل حاجة يعملها عشان خاطر مصر، أنا مستعد أدخل مكانه، مش عارف أوصف فرحتي فور سماعي خبر استشهاده».

وأشار إلى أن نجله كان يتمنى الشهادة في سبيل الله وسبيل الوطن، قائلًا : «كل ما ييجي يطلع مأمورية يقول يارب نولني الشهادة»، معلنًا استعداده للدخول في الجيش من جديد للقضاء على الجماعات الإرهابية، واصفًا إياهم بـ «بلا دين و بلا ملة».

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وتابع عفيفي: « هبقى في منتهى السعادة لو دخلت مكانه، البلد دي ادتنا كتير وعمرو مش خسارة ولا كتير على مصر»، مؤكدًا سعادته البالغة من حب الجميع للشهيد والذي وجده أثناء تشييع جثمان نجله.

وأردف :«أنا مبسوط من اللي شوفته، هو عند ربنا شهيد في الجنة، وإحنا ربنا هيصبرنا وهنتصر على المجرمين والسفلة».