مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين بأحياء الخليل المحتلة

رام الله - (أ ش أ)

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين ، مساء اليوم السبت، بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي الحريقة وجبل جوهر بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الحريقة وجبل جوهر القريبة من مستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

من ناحية أخرى، هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح وبحماية جنود الاحتلال، الليلة، منازل المواطنين الفلسطينيين في أحياء تل الرميدة، والكرتينا، وجبل الرحمة في البلدة القديمة بمدينة الخليل.