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جد الشهيد شوشة: السويس تصدّر الفدائيين والأبطال وحفيدي منهم (صور)

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مصراوي Masrawy

جد الشهيد شوشة: السويس تصدّر الفدائيين والأبطال وحفيدي منهم (صور)

12:06 ص الأحد 22 أكتوبر 2017

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"عاد الولد لحضن البلد قبل الميعاد في كفن".. قصة "عابدين" شهيد الواحات

السويس - حسام الدين أحمد:
بينما قضى آلاف المشيعين من أهالي السويس ما يزيد عن ساعتين ينتظرون وصول جثمان الشهيد النقيب أحمد حافظ شوشة، كان فؤاد شوشه جد الشهيد أكثرهم ثباتًا وهدوءًا، حتى ظن البعض أن الرجل لا يصدق نبأ وفاة حفيده.

"الله كتب له الشهادة، وهو طلبها في سبيل الله"؛ قال الرجل السبعيني وأضاف: "أحمد كان سعيد جدًا عندما ألحق بالقوات الخاصة، وشارك في تنفيذ عدة عمليات بسيناء".

ومذّكرًا الجميع، قال: "السويس دائمًا ما تصدر الأبطال والفدائيين، وأحمد كتب اسمه مع هؤلاء الأبطال، وأنا سعيد بالمكانة التي اختارها الله له شهيدًا في الجنة".

وشيعت محافظة السويس، مساء اليوم، جثمان النقيب أحمد حافظ شوشة في جنازة عسكرية حضرتها قيادات شعبية وأمنية، بعد صلاة على جثمانه أمها الشيخ حافظ سلامة.

وكان البطل استشهد رفقة 15 من زملائه أثناء الاشتباكات التي وقعت بالكيلو 135 على طريق الواحات البحرية خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية. ​

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