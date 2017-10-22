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إسراء عبد الفتاح تطالب بمحاكمة أحمد موسى: "ما فعله خيانة"

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مصراوي Masrawy

إسراء عبد الفتاح تطالب بمحاكمة أحمد موسى: "ما فعله خيانة"

11:58 م السبت 21 أكتوبر 2017

الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح

كتب - أحمد جمعة:

طالبت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، بمحاكمة الإعلامي أحمد موسى وقناة صدى البلد، بعد إذاعة تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الناجين من حادث الواحات، يروي فيه تفاصيل الهجوم.

وقالت عبد الفتاح عبر حسابها على موقع التواصل "فيسبوك"، اليوم السبت: "قناة صدى البلد وبرنامج علي مسؤوليتي والقائمين عليه لازم يتحاكموا بعد إذاعة التسجيل ده، واعتقد إن الضابط أو المجند الناجي محدش قاله إن شهادته ديه هتتذاع، ودي خيانة وسقطة".

وأضافت: "مش أي تسجيلات أو شهادات عن الحادثة مفروض تتذاع، حرام عليكم كده الدم لسه مبردش ومش هيبرد".

وتضمن التسجيل الصوتي شهادة الشخص الذي نجا من الهجوم وهو أحد أفراد الأمن، حيث أشار إلى أنه تم حصارهم داخل المدرعات في منطقة لا يوجد بها أي تغطية لشبكات الهواتف.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إن الاشتباكات بين الشرطة والإرهابيين، أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 أخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية.

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مصراوي Masrawy

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