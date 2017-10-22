الوداد يتأهل لنهائي دوري الأبطال بثلاثية في اتحاد العاصمة

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فاز فريق الوداد المغربي على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليحجز المقعد الاول في نهائي الأميرة الإفريقية فى إنتظار المتأهل من لقاء الأهلي امام النجم الساحلي والمقرر لها غدًا.

وبدأ الوداد المغربي اللقاء بتشكيل مكون من التالي :- " زهير لعروبي - صلاح الدين سعيدي - أمين عطوشي - براهيم نقاش - محمد أوناجم - بدر جادارين - إسماعيل الحداد - ربيع يوسف - أشرف بن شرقي - وليد الكرتي - يوسف الخروبي".

بينما بدأ إتحاد العاصمة المباراة بتشكيل مكون من :-" محمد لامين - أيوب عبداللاوي - فاروق شافعي - أمير سعيود - عبد الرحمن ميزاني - فوزي يايا - أسامة درفلو - محمد مفتاح - محمد بن خميسة - مختار بن موسى - عبد الرؤوف بن غيث".

وبدأت أحداث اللقاء قوية من جانب الفريق المغربي الذي دخل اللقاء متسلحًا بعامل الأرض والجمهور بالإضافة إلى نتيجة الذهاب التي إنتهت سلبية بين الفريقين فى الجزائر، ليبقى أمام الفريق المغربي الفوز بأى نتيجة على أرضه لحسم تأهله لنهائي البطولة، وبادر اللاعب وليد الكرتي بأولى هجمات الفريق المغربي بتسديدة على مرمي فريق العاصمة تصدى لها محد لامين، ولم ينتظر فريق الوداد صاحب الأرض والجمهور سوى 26 دقيقة ليحرز أولى أهداف اللقاء بعدما حصل بن شرقي على الكرة فى منطقة الجزاء ومررها قصيرة بالعرض تجاه وليد الكرتي الذي أسكنها الشباك.

وبعد الهدف إندفع فريق اتحاد العاصمة فى محاولة لتعويض النتيجة وإحراز هدف التعادل بعدما وانطلق أمير سعيود بالكرة من وسط الملعب، ومر من مدافع الوداد، ثم لعب عرضية أرضية من الجانب الأيمن إلى درفلو، الذي حاول التسديد، قبل أن يسقط أرضا ويطالب بركلة جزاء دون استجابة من حكم المباراة، في الدقيقة 34.

وإستمر الأداء فى الشوط الاول سجالاً بين الفريقين حتي أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط معلناً تقدم فريق الوداد المغربي بهدف دون رد.

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وبدأت أحداث الشوط الثاني بضغط قوي من الضيوف فى منتصف ملعب فريق الوداد، وإستمر الضغط حتى الدقيقة 50 قبل أن ينتفض فريق الوداد من جديد ويقوم بتنفيذ هجمة مرتدة منظمة جاء على أثرها ضربة حرة ، نفذها اللاعب أوناجم وإرتقى لها اللاعب أشرف بن شرقي برأسة معلناً الهدف الثاني لفريق الوداد فى الدقيقة 54.

توترت الأجواء قليلًا بعدما طرد أمين عطوشي لاعب الوداد بعد الهدف الثاني بثلاث دقائق، بسبب تلقيه الكارت الأصفر الثاني، وبعدها شهدت إشتباك بين اللاعبين وتدخل الحكم السنغالي لتهدئتها.

وإستمر التوتر حتى الدقيقة 58 بعدما أحرز فريق اتحاد العاصمة هدف لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل، ليستمر إندفاع الفريق الجزائري حتى الدقيقة 87 بعدما إستغل اللاعب هبدلاوى إرتباك فى دفاعات الوداد وأحرز هدف تقليص الفارق لفريقه.

وظل فريق اتحاد العاصمة يضغط على دفاعات الوداد بكل ما أتى من قوة فى محاولة لتعديل النتيجة قبل أن يتسغل الوداد المغربي ذلك ويقوم بهجمة مرتدة أحرز خلالها اللاعب بن شرقي الهدف الثالث للوداد فى الدقيقة 93 لينهي على أمال فريق العاصمة الجزائرية ويقصيه من البطولة.