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يد الأهلي تفوز على هرتاج الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

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يد الأهلي تفوز على هرتاج الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا يد الأهلي تفوز على هرتاج الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

التحرير

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فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني عاصم حماد، على نظيره "هرتاج" الكونغولي، بنتيجة 33 - 12 في ثان لقاءات الفريقين بالمجوعة الثالثة من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 39، المقامة بمدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 20 وحتى 29 أكتوبر الجاري.

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 انتهى الشوط الاول بتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 17 - 5، قبل أن يزيد الفارق خلال احداث الشوط الثاني.
 
فاز المارد الأحمر بنقاط مباراته الأولى في البطولة بعد انسحاب نظيره الأهلي الليبي، فيما خسر "هرتاج" الكونغولي من نظيره الحمامات التونسي بنتيجة 36 - 20.
 
وتضم قائمة لاعبي الأهلي كلا من؛ هادي رفعت والسيد محمد ومحمد عصام، ومحمد عبدالوارث ومحمد إبراهيم، وعمر حجاج ومصطفى خليل، وممدوح طه وهادي رفعت وعمرو القليوبي ومحمود زكي، ومحمود فايز وعمر الوكيل «بكار»، ومحمود عاصم وأحمد حسام وإبراهيم المصري وإسلام حسن وأحمد عبدالرحمن وعبدالحميد السيد كامل.
 
وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الثالثة إلى جانب كلًا من الحمامات التونسي، فانز الكاميروني، هرتاج الكونغولي، الأهلى الليبي.

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