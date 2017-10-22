الأهلي يكتسح الاتحاد بثلاثية فى ديربي جدة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتهى ديربي جدة السعودي الذي جمع الأهلي أمام الاتحاد فى القمة السعودية رقم 166 بين الفريقين، والتي نجح فريق الأهلي فى حسمها لصالحه بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي شهدها ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز ثلاثية الأهلي كل من اللاعب عمر السومة هدفين وليوناردو دا سيلفا هدف، ليحقق الأهلي الفوز رقم 62 فى تاريخه على الاتحاد خلال مواجهات الفريقين فى الدوري السعودي.

وبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل قوي شهد مشاركة لاعب منتخبنا الوطني محمود كهربا، بينما تغيب نجم المنتخب السعودي فهد المولد عن قائمة الفريق لداعي الإصابة وجاء تشكيل العميد كالتالي :

حراسة المرمى: عساف القرني

خط الدفاع : طارق عبدالله - بدر النخلي - عمار الدحيم - محمد قاسم

خط الوسط : خالد السميري - فهد الأنصاري - كارلوس فيلانويفا

خط الوسط الهجومي : ربيع السفياني - محمود "كهربا"

خط الهجوم: أحمد العكايشي

بينما بدأ فريق أهلي جدة بتشكيل كامل العتاد ولكن شهدت غياب لاعب منتخبنا الوطني محمد عبد الشافي وجاءت مكونة من التالي :

"محمد العويس - وليد باخشوين - عمر السومة - فيتفا - حسين المقهوي - دي سوزا - سعيد الملود - معتز هوساوي - ابوابونا - منصور الحربي - سوزا".

وشهدت اللقاء تواجد علي نجل البطل الشهيد حسن شويهي، الذي استشهد مع أربعة آخرين من زملائه خلال الشهر الماضي، أثناء قيامه بواجبه الديني والوطني مع المرابطين من القوات العسكرية السعودية بالحد الجنوبي في قطاع الخوبة، في مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وقام رئيس النادي الأهلي فهد بن خالد بتسليم نجل الشهيد عضوية شرفية خاصة للنادي الأهلي كأول ابن من أبناء شهداء الواجب يحمل هذه العضوية.

وقام ثنائي الأهلي عمر السومة وحسين المقهوي بتسليم الطفل القميص الخاص بالنادي موقعًا عليه من النجمين عقب النشيد الوطني الذي عُزف قبل بداية الديربي.

شاهد أيضا

بدأت المباراة بحماس من الفريقين لفرض السيطرة على وسط الملعب، رغم الحضور الجماهيري الضعيف على عكس المعتاد، وتبادلا المحاولات على المرمى نجح في التصدي لها الحارسان عساف القرني ومحمد العويس.

إعتمد الاهلي في هجومه على ليوناردو دي سوزا الذي لعب في الجانب الايمن للاتحاد خلف طارق عبدالله صاحب الخبره القليلة وكانت خطير طييله الشوط الأول، فيما فرض الاتحاد أسلوبه بعد مرور أول 20 دقيقة عقب تحرر ربيع سفياني من الواجبات الدفاعية في الجانب الأيمن لينضم الى وسط الملعب ليصنع اللعب لزملائه بجانب فيلانويفا، صاحب الجهد الوافر، وأفضل لاعبي الفريقين في الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 23 انفراد مؤكد للاعب أحمد عكايشي بعد تمريرة خلف المدافعين من سفياني، ولكن تصدي لها حارس الأهلي المتألق محمد العويسي، فيما تصدت عارضة الأهلي لتسديدة فيلانويفا القوية من داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 35 في أخطر فرص الشوط الأول بعد تمهيد رائع من سفياني، واستمرت محاولات العميد حتي أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بضغط من لاعبي الأهلي، وبعد مرور 50 ارسل كلاوديمير كرة طويلة خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء للمهاجم الهداف عمر السومة يلعبها مباشرة على الطائر بقدمه اليسري في شباك عساف القرني معلنًا الهدف الأول للأهلي.

اندفع لاعبي الاتحاد للتعويض، ومن مرتدة سريعة للأهلي مع الدقيقة 55 تمكن ليوناردو دي سوزا من المرور بسهولة من المدافع عمار الدحيم، ويسدد بيمينه في الزاوية البعيدة ليضاعف النتيجة للأهلي.

واستمرت محاولات الاتحاد لتقليص الفارق بعدما عاد المتألق فيلانويفا وسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء نجح العويس في إنقاذها من تحت العارضة فى الدقيقة 75.

واستغل الأهلي اندفاع لاعبي الاتحاد بعدما انفرد بالقرني ليحرز ثاني أهدافه والثالث لفريقه فى الدقيقة 91 ليخرج الأهلي فائزًا بثلاثية نظيفة.

وبتلك النتيجة يستمر الأهلب فى الحفاظ على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى النقطة 16، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 8 بالمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.