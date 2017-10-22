برشلونة يهزم مالاجا بثنائية.. ويغرد في الصدارة بفارق 4 نقاط

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حقق فريق برشلونة الفوز على ضيفه مالاجا بهدفين دون مقابل في اللقاء الذ يجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وافتتح برشلونة أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى عن طريق جيرارد دولوفيو وأضاف أندريس أنييستا الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 56 من زمن المباراة لتنتهي بفوز برشلونة بهدفين دون رد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الأول في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن فالنسيا صاحب المركز الثاني بينما تجمد رصيد مالاجا عند نقطة واحدة يحتل بهم المركز الأخير بجدول المسابقة.

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وفي إطار منافسات نفس الجولة اكتسح فريق فالنسيا نظيره أشبيلية برباعية نظيفة أحرزها جونكالو جوديس في الدقيقة 43و92 وسميوني زازا في الدقيقة 51 وسنتياجو مينا في الدقيقة 85 ليرتفع رصيد الخفافيش إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد أشبيلية عند 16 نقطة يحتل بهم المركز السادس بجدول المسابقة.