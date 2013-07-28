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بالصور| طلاق الممثلة دينيس فان أوتن والممثل المسرحي لي ميد

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بالصور| طلاق الممثلة دينيس فان أوتن والممثل المسرحي لي ميد بالصور| طلاق الممثلة دينيس فان أوتن والممثل المسرحي لي ميد

كتب : إنجي رأفت منذ 38 دقيقة

أعلنت الممثلة ومقدمة البرامج الشهيرة دينيس فان أوتن، طلاقها من الممثل المسرحي لي ميد، بعد زواج استمر أربع سنوات.

وانتشر خبر انفصالهما قبل إعلان دينيس عنه، حيث تركت دينيس منزلهما في إنجلترا، وسافر الممثل لي ميد إلى أمريكا ولكنهما قاما بنفي الخبر أكثر من مرة.

وظهر الثنائي، دينسيس فان أورتن ولي ميد معا، في الأسبوع الماضي مع ابنتهما بيتسي، التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، في أحد المهرجانات الخاصة بلعب الأطفال.

وتعرف لي ميد على دينس فان أوتن في عام 2007، عندما اشترك لي ميد في البرنامج الشهير Any Dream Will Do، وكانت دينس أحد أعضاء لجنة التحكيم وتزوجا في عام 2009.

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