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الجيش العراقي يقتل 25 من داعش في قصف جوي قرب الحدود مع سوريا

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مصراوي Masrawy

الجيش العراقي يقتل 25 من داعش في قصف جوي قرب الحدود مع سوريا

11:58 م السبت 21 أكتوبر 2017

الجيش العراقي يقتل 25 من داعش في قصف جوي قرب الحدود مع سوريا

الجيش العراقي

الأنبار(العراق) - (د ب أ)

أفاد بيان عسكري عراقي مساء اليوم السبت بأن طيران الجيش العراقي قصف مواقع لتنظيم داعش مما أسفر عن مقتل 25 من عناصر التنظيم قرب الحدود العراقية -السورية أقصى غربي العراق.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة أن "رجال طيران الجيش وأثناء عمليات التفتيش المستمرة للمناطق المتاخمة لحدودنا الدولية مع سوريا واستطلاع قائد عمليات الانبار لمناطق الصحراء الغربية تم العثور على معسكرين لعصابات داعش".

وأوضح البيان أن طائرات الجيش تمكنت من تدميرهما بشكل كامل وقتل كل الإرهابيين وكانت النتائج مقتل25 داعشيا وتدمير 13 عجلة حمل من ضمنهما شاحنة محملة بالعتاد وعجلتين حمل كبيرة و تدمير مخيم الذي يأوي العجلات".

ويشن الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي بشكل شبه يومي غارات جوية لاستهداف مواقع لتنظيم داعش في الصحراء المتاخمة للحدود العراقية السورية في مناطق القائم وراوة.

وجهزت السلطات العراقية قوات عسكرية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري لشن عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير اخر معاقل داعش في العراق في منطقتي راوة والقائم اقصى غربي العراق.

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