10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نهاية تنظيم داعش باتت وشيكة، وقالت هيثر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن بلادها تقف مع مصر عقب هجوم الواحات، بينما صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست متحضرة، ووصف رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون سعي مدريد لتعليق الحكم الذاتي بالإقليم بأنها انقلاب.

1 - ترامب: نهاية "خلافة" تنظيم داعش باتت وشيكة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تحرير مدينة الرقة السورية التي كانت حصنا منيعا من حصون تنظيم داعش الإرهابي "يعد تحولا هاما" في قتال التحالف الدولي ضد التنظيم.

وقال بيان للرئيس ترامب نشر اليوم السبت: "بتحرير العاصمة التي زعمها التنظيم لنفسه وبتحرير أغلبية المواقع منه فإن نهاية خلافة التنظيم باتت وشيكة".

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2- هيثر نويرت: نقف مع مصر في هذا الوقت العصيب

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نويرت (أرشيفية)

أدانت الولايات المتحدة الامريكية بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بطريق الواحات يوم الجمعة واسفر عن استشهاد ١٦من رجال الامن . وقالت هيثر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فى بيان صحفي، إن بلادها تشجب الهجوم الإرهابي على قوات الأمن المصرية الذي وقع بالقرب من الواحات البحرية .

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3- أردوغان: الولايات المتحدة ليست دولة متحضرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الولايات المتحدة بأنها دولة غير متحضرة. وقال أردوغان في إسطنبول: "يؤسفني أن أصف هذه الدولة بأنها غير متحضرة."

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4- كارلوس بوجديمون: نتعرض لأشد اعتداء منذ عقود

رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون (أرشيفية)

رفض رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون الإجراءات التي قررتها الحكومة الإسبانية المركزية في مدريد لإنهاء المساعي الاستقلالية التي تطمح إليها حكومة الإقليم ووصفها اليوم السبت بأنها "انقلاب، وهجوم على الديمقراطية".

وقال بوجديمون خلال خطاب تلفزيوني في برشلونة إن ما يحدث "هو أشد اعتداء" يتعرض له إقليم كتالونيا منذ الحكم الدكتاتوري للجنرال فرانشيسكو فرانكو (1939 – 1975).

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5- راخوى: بدأنا تجميد الحكم الذاتي بكتالونيا

رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي (ارشيفية)

أعلن رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوى، بدء حكومته عملية تقود إلى تجميد العمل بنظام الحكم الذاتي فى إقليم كتالونيا. وقال راخوي إن القرار يأتي رداً على تصرفات الحكومة الكتالونية التي تتسم بكونها "أحادية وضد القانون وتبحث عن المواجهة".

وأضاف رئيس الوزراء أن تفعيل المادة 155 من الدستور بشأن تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا "لم يكن قط رغبتنا" ، ولكن الحكومة إرغمت على هذا الإجراء .

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6- سترفيلد: نعمل مع "الأصدقاء" لتحقيق السلام في اليمن

مساعد وزير الخارجية الأمريكي دايفيد سترفيلد (أرشيفية)

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي دايفيد سترفيلد أن الإدارة الأمريكية ستعمل مع مختلف الدول الصديقة لضمان تحقيق السلام في اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي دايفيد سترفيلد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات والمستجدات على الساحة اليمنية.

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7- عمار الحكيم: يجب معالجة الأزمات العراقية في إطار الدستور

عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي (أرشيفية)

شدد رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم علي ضرورة فتح حوار جدي وبناء لمراجعة الأزمات ومعالجتها ضمن إطار الدستور والقوانين النافذة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن الحكيم قوله " لا يمكن حل المشاكل عن طريق العناد والتصلب بالمواقف وتجاهل الشركاء" ، مشيرا إلي أن التوافقات غير الدستورية أحدثت ضررا بالعديد من الثوابت ولا يمكن الإستمرار بها.

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8- نوزاد هادي: نزوح أكثر من 80 ألف شخص إلى مدينة أربيل

نوزاد هادي محافظ أربيل (أرشيفية)

أكد نوزاد هادي، محافظ أربيل أن العمليات العسكرية الأخيرة في مدينة كركوك، أدت إلى نزوح أكثر من 84 ألف شخص الى أربيل.

وقال هادي في مؤتمر صحفي إن "أهالي كردستان مستاؤون من موقف المجتمع الدولي وعدم دعم إقليم كردستان".

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9- قرقاش: قطر تتخبّط بين رضا واشنطن ووّد طهران

وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش (أرشيفية)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن "انتهازية الدوحة باتت مكشوفة"، وأن قطر تتخبط بين مناشدة رضا الولايات المتحدة الأمريكية ووِدّ إيران.

وكتب قرقاش عبر حسابه بموقع تويتر، "مجددا تتخبط الدوحة في تناقضاتها، تنشد رضا واشنطن وودّ طهران، حالة الاضطراب لن يغطيها إعلام مدفوع الثمن يهاجم جيرانها، الانتهازية أصبحت مكشوفة".

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10- رائد خوري: كلفة أزمة سوريا على اقتصادنا بلغت 18 مليار دولار

وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري (أرشيفية)

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري أن تكلفة الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني بلغت 18 مليار دولار من عام 2011 حتى عام 2017، استنادا إلى أرقام واحصاءات حول النازحين في لبنان مصدرها البنك الدولي والمجتمع الدولي.

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