العاهل السعودي يستقبل رئيس الوزراء العراقي

الرياض - (د ب أ)

استقبل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في قصر العوجا بالدرعية مساء اليوم السبت رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي .

واكتفت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس ) بالقول إن "خادم الحرمين الشريفين رحب برئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له في المملكة، فيما أعرب العبادي عن سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين".

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى اتصالين هاتفيين خلال الأيام الماضية بـ"العبادي"، تناول خلالهما العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وخلال الأسابيع القلية الماضية، شهدت العلاقات السعودية العراقية، تقدما ملحوظا، رغم القطيعة بين البلدين منذ عام 1990.

وشهدت هذه الأسابيع، زيارات متعددة لمسؤولين كبار في البلدين، وتنسيقا للمواقف، وعودة طيران، وإعلان مشروعات مشتركة.