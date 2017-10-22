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"الأعلى للإعلام" يُحقق في "الفيديو المُسرب" الذي أذاعه أحمد موسى

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مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام" يُحقق في "الفيديو المُسرب" الذي أذاعه أحمد موسى

11:47 م السبت 21 أكتوبر 2017

أحمد موسى

كتب - أحمد جمعة:

أدان حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذاعة الإعلامي أحمد موسى، لتسجيل صوتي منسوب إلى أحد الناجين من حادث الواحات، يروي فيه تفاصيل الهجوم.

وقال زكريا في تصريحات لمصراوي، السبت، إن "ما فعله أحمد موسى يهبط العزائم والهمم، ولا يصح تناول هذه الأشياء بهذا الأسلوب، وخبرته في المجال تُحتم عليه أن يتعامل مع هذا الموضوع بشكل أكثر حنكة".

وشدد على أن المجلس سيبحث غدًا الحلقة كاملة للتحقيق فيها، ومعرفة الخلفيات التي جعلته يُذيع هذا التسجيل "المرفوض معنويا"، وحال إدانته سيتم اتخاذ عقوبة ضد أحمد موسى وقناة صدى البلد التي سمحت بإذاعة التسجيل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إن الاشتباكات بين الشرطة والإرهابيين، أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 أخرين، فيما قُتل وأصيب 15 من العناصر الإرهابية.

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مصراوي Masrawy

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