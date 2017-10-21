أبو تريكة ينعي شهداء الشرطة بكلمات مؤثرة

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نعى محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، جنود الشرطة الذين استشهدوا مساء أمس الجمعة، بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر.

وكتب «أبو تريكة»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «‏رحم الله من استشهدوا في سبيل رفعة الوطن والدفاع عنه وغفر الله لهم واسكنهم فسيح جناته.. نعم بعيد عن الوطن ولكن كل جوارحي ومشاعري لا تفارقه».

وتعرض أبو تريكة لانتقادات كثيرة من بعض الإعلاميين، الذين اتهموه بتجاهل قتل الجنود المصريين في اكثر من حادث إرهابي.

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وكان هجوما إرهابيا، استهدف قوات الشرطة بطريق الواحات أمس الجمعة، وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، إن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق «أكتوبر - الواحات» في محافظة الجيزة، مكانًا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها.

وأضاف البيان، أن القوات الأمنية أعدت مأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان وجود العناصر الإرهابية، شعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كل الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات، مما أدى إلى استشهاد 16 من القوات «11 ضابطًا، و4 مجندين، ورقيب شرطة» وإصابة 13 آخرين، بينهم 4 ضباط، إلى جانب فقدان أحد ضباط مديرية أمن الجيزة وتم العثور على جثمانه لاحقا.

ونعت وزارة الداخلية في ختام بيانها، شهداءها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ودفاعًا عن المواطنين، مؤكدة أن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد، لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالي.



