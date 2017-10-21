بالصور.. الكفن ينهي خصومة ثأرية بين "أولاد العم" بالعياط
بالصور.. الكفن ينهي خصومة ثأرية بين "أولاد العم" بالعياط
10:55 م السبت 21 أكتوبر 2017
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صديق الشهيد أحمد زيدان: "في الجنة يا صاحبي"
كتب - محمد شعبان:
نجحت مديرية أمن الجيزة في إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية الناصرية بمركز العياط، اليوم السبت.
وتقدم أحمد ناصر نعامة، الصفوف حاملا كفنه على يديه تحت حراسة أمنية مشددة من قسم شرطة العياط، وسلمه إلى أبناء عمومته.
حضر الجلسة اللواء محمود شوقي، مدير قطاع شرق الجيزة، والعميد ناجى كامل، رئيس قطاع جنوب الجيزة، ومفتش مباحث الجنوب العقيد علي عبد الرحمن، والعميد عبد الحميد أبوالخير، نائب مأمور مركز العياط، والرائد مروان الحسيني، رئيس المباحث.
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