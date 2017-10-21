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«الاستعلامات» تدين تغطية رويترز وBBC لحادث الواحات: غير مهنية

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«الاستعلامات» تدين تغطية رويترز وBBC لحادث الواحات: غير مهنية «الاستعلامات» تدين تغطية رويترز وBBC لحادث الواحات: غير مهنية

التحرير

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وجهت، اليوم السبت، الهيئة العامة للاستعلامات، احتجاجًا شديد اللهجة إلى وكالة أنباء رويترز وشبكة BBC، وأبدت ملاحظات جوهرية على ما قامت الوكالتين بنشره حول حادث الواحات البحرية، وأدانت الهيئة بشكل واضح تغطيتهما غير الدقيقة للأحداث.

قالت الهيئة فى بيان لها، إنه فى ظل الحرب التى تخوضها دفاعًا عن شعبها وشعوب العالم ضد الإرهاب الدموى الذى يضرب فى كل مكان، نشرت كل منهما أن عدد الشهداء من قوات الشرطة بلغ 52 شهيدًا منهم 23 ضابطًا حسب «رويترز»، فيما نشرت BBC مصرع 18 من رجال الشرطة، استنادًا إلى ما أسمته بمصادر أمنية لم تحددها.

أضافت الهية موضحة: «لا يليق من الناحية المهنية باثنتين من أكبر وسائل الإعلام في العالم أن تقعا في أخطاء مهنية فادحة أبرزها: الاستناد إلى ما أسمياه بمصادر أمنية لم تحددها، بينما لم تنتظر أي منهما أو تلجأ الى السلطات الأمنية الرسمية لكى تحصل منها على المعلومات الحقيقية، وهو ما يخالف القواعد المهنية المتعارف عليها دوليّا في تغطية العمليات الإرهابية، التي قد تستلزم مواجهتها الأمنية الانتظار لبعض الوقت حتى إعلان المعلومات الرسمية عن نتائجها».

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وأشارت الهيئة إلى تعمد رويترز وBBc التلاعب في نص البيان الرسمي الأول الصادر عن وزارة الداخلية، حيث استبدلت مصطلح "الإرهابيين" الذي لا يوجد غيره من حيث الدقة والواقعية لوصف تلك العناصر، بمصطلح "المقاتلين" الذي يمكن أن يعطي باللغة الإنجليزية إيحاءات إيجابية للقارئ.

وطالبت الهيئة «BBC» و«رويترز» وغيرهما من وسائل الإعلام التي اعتمدت على ما أسمته "مصادرها الخاصة"، أحد أمرين، إما نفي صحة ما سبق لها نشره من أرقام للضحايا وتأكيد الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة هذه المعلومات ومصادرها، أو لو كانت تستطيع أن تؤكد أرقامها، التي نؤكد عدم صحتها، فتقوم بنشر أسماء هذا العدد الكبير من الضحايا المزعومين.

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