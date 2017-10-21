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تأجيل محاكمة 33 إخوانيًا بينهم حسن البرنس إلى 26 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 33 إخوانيًا بينهم حسن البرنس إلى 26 نوفمبر

10:33 م السبت 21 أكتوبر 2017

تأجيل محاكمة 33 إخوانيًا بينهم حسن البرنس إلى 26 نوفمبر

محكمة

الإسكندرية - محمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله الكيلانى، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة 33 إخوانيًا بينهم القياديان في الجماعة حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، و صبحي صالح، إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل، لضم شهود جدد إلى القضية بناءً علي طلب الدفاع.

ترجع القضية إلى أحداث العنف التي أعقبت إسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي وحكم جماعة الإخوان المسلمين في 3 يوليو 2013 وتم على إثرها إلقاء القبض على المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات منها الترويج للجماعة الإرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقانون لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها بشكل طبيعي والاعتداء على حرية المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية متخذين فكر الجماعة المصنفة إرهابية لتحقيق أهدافهم.​

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